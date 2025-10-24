Информация о ценах Dogami (DOGA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -0.00% Изменение цены (1Д) -0.99% Изменение цены (7Д) +19.86% Изменение цены (7Д) +19.86%

Текущая цена Dogami (DOGA) составляет --. За последние 24 часа DOGA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGA за все время составляет $ 0.413535, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DOGA изменился на -0.00% за последний час, на -0.99% за 24 часа и на +19.86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dogami (DOGA)

Рыночная капитализация $ 393.47K$ 393.47K $ 393.47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 451.31K$ 451.31K $ 451.31K Оборотное предложение 774.97M 774.97M 774.97M Общее предложение 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Текущая рыночная капитализация Dogami составляет $ 393.47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGA составляет 774.97M, а общее предложение – 888888888.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 451.31K.