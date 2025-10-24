Цена Dogami (DOGA)
Текущая цена Dogami (DOGA) составляет --. За последние 24 часа DOGA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGA за все время составляет $ 0.413535, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, DOGA изменился на -0.00% за последний час, на -0.99% за 24 часа и на +19.86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Dogami составляет $ 393.47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGA составляет 774.97M, а общее предложение – 888888888.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 451.31K.
За сегодня изменение цены Dogami на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dogami на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dogami на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dogami на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.99%
|30 дней
|$ 0
|-11.61%
|60 дней
|$ 0
|-10.71%
|90 дней
|$ 0
|--
Discover DOGAMÍ!
A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
