Цена DND (DND)
Текущая цена DND (DND) сегодня составляет 0,00021676 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 210,20K USD. Цена DND к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DND:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены DND в течение дня составляет +2,21%
- Оборотное предложение составляет 999,35M USD
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За сегодня изменение цены DND на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DND на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DND на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DND на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2,21%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DND: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2,93%
+2,21%
-24,28%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs.
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€0,0001864136
|1 DND к USD
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RM0,0009190624
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