Текущая цена Defidash сегодня составляет 0,01345803 USD. Следите за обновлениями цены DEFIDASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEFIDASH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Defidash сегодня составляет 0,01345803 USD. Следите за обновлениями цены DEFIDASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEFIDASH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DEFIDASH

Информация о цене DEFIDASH

Официальный сайт DEFIDASH

Токеномика DEFIDASH

Прогноз цен DEFIDASH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Defidash

Цена Defidash (DEFIDASH)

Не в листинге

Текущая цена 1 DEFIDASH в USD:

$0,01345803
$0,01345803$0,01345803
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Defidash (DEFIDASH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:34:16 (UTC+8)

Информация о ценах Defidash (DEFIDASH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01299031
$ 0,01299031$ 0,01299031
Мин 24Ч
$ 0,01356271
$ 0,01356271$ 0,01356271
Макс 24Ч

$ 0,01299031
$ 0,01299031$ 0,01299031

$ 0,01356271
$ 0,01356271$ 0,01356271

$ 0,02970776
$ 0,02970776$ 0,02970776

$ 0,01263484
$ 0,01263484$ 0,01263484

+0,31%

+0,30%

-2,98%

-2,98%

Текущая цена Defidash (DEFIDASH) составляет $0,01345803. За последние 24 часа DEFIDASH торговался в диапазоне от $ 0,01299031 до $ 0,01356271, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DEFIDASH за все время составляет $ 0,02970776, а минимальная – $ 0,01263484.

Что касается краткосрочной динамики, DEFIDASH изменился на +0,31% за последний час, на +0,30% за 24 часа и на -2,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Defidash (DEFIDASH)

$ 269,21K
$ 269,21K$ 269,21K

--
----

$ 269,21K
$ 269,21K$ 269,21K

20,00M
20,00M 20,00M

20 000 000,0
20 000 000,0 20 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Defidash составляет $ 269,21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DEFIDASH составляет 20,00M, а общее предложение – 20000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 269,21K.

История цен Defidash (DEFIDASH) в USD

За сегодня изменение цены Defidash на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Defidash на USD составило $ -0,0007071831.
За последние 60 дней изменение цены Defidash на USD составило $ -0,0045211511.
За последние 90 дней изменение цены Defidash на USD составило $ -0,01065730615932312.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,30%
30 дней$ -0,0007071831-5,25%
60 дней$ -0,0045211511-33,59%
90 дней$ -0,01065730615932312-44,19%

Что такое Defidash (DEFIDASH)

Defidash Agent provides real time trading automation on X and Telegram. Additionally, Defidash provides real time market analytics utilizing over 40 AI data feeds. Defidash Agent is designed to learn from its environment and past actions, which means it can improve over time. This adaptation can lead to better trading outcomes and more efficient management of crypto assets. DeFiDash answers the call for an adaptive, insightful, and secure environment to monitor and manage digital assets.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Defidash (DEFIDASH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Defidash (USD)

Сколько будет стоить Defidash (DEFIDASH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Defidash (DEFIDASH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Defidash.

Проверьте прогноз цены Defidash!

DEFIDASH на местную валюту

Токеномика Defidash (DEFIDASH)

Понимание токеномики Defidash (DEFIDASH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEFIDASH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Defidash (DEFIDASH)

Сколько стоит Defidash (DEFIDASH) на сегодня?
Актуальная цена DEFIDASH в USD – 0,01345803 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DEFIDASH в USD?
Текущая цена DEFIDASH в USD составляет $ 0,01345803. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Defidash?
Рыночная капитализация DEFIDASH составляет $ 269,21K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DEFIDASH?
Циркулирующее предложение DEFIDASH составляет 20,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DEFIDASH?
DEFIDASH достиг максимальной цены (ATH) в 0,02970776 USD.
Какова была минимальная цена DEFIDASH за все время (ATL)?
DEFIDASH достиг минимальной цены (ATL) в 0,01263484 USD.
Каков объем торгов DEFIDASH?
Объем торгов за последние 24 часа для DEFIDASH составляет -- USD.
Вырастет ли DEFIDASH в цене в этом году?
DEFIDASH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEFIDASH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:34:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Defidash (DEFIDASH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.