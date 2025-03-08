Цена Crypto Strategic Reserve (CSR)
Текущая цена Crypto Strategic Reserve (CSR) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 33.13K USD. Цена CSR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Crypto Strategic Reserve:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 209.91K USD
- Изменение цены Crypto Strategic Reserve в течение дня составляет -75.30%
- Оборотное предложение составляет 999.16M USD
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За сегодня изменение цены Crypto Strategic Reserve на USD составило $ -0.000100246275643517.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Strategic Reserve на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Strategic Reserve на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Strategic Reserve на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000100246275643517
|-75.30%
|30 дней
|$ 0
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|60 дней
|$ 0
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|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Crypto Strategic Reserve: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.64%
-75.30%
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Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!"
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