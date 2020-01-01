Токеномика Crypto Strategic Reserve (CSR) Откройте для себя ключевую информацию о Crypto Strategic Reserve (CSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crypto Strategic Reserve (CSR) The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" Официальный сайт: https://cryptostrategicreservesolana.com Купить CSR сейчас!

Токеномика и анализ цен Crypto Strategic Reserve (CSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto Strategic Reserve (CSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 873,19K $ 873,19K $ 873,19K Общее предложение: $ 998,01M $ 998,01M $ 998,01M Оборотное предложение: $ 998,01M $ 998,01M $ 998,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 873,19K $ 873,19K $ 873,19K Исторический максимум: $ 0,00111232 $ 0,00111232 $ 0,00111232 Исторический минимум: $ 0,00001135 $ 0,00001135 $ 0,00001135 Текущая цена: $ 0,00087962 $ 0,00087962 $ 0,00087962 Узнайте больше о цене Crypto Strategic Reserve (CSR)

Токеномика Crypto Strategic Reserve (CSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crypto Strategic Reserve (CSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSR, изучите текущую цену CSR!

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