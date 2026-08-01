Сегодняшняя цена Crypto Deal Token

Текущая цена Crypto Deal Token (CDT) сегодня составляет $ 0,054633 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CDT на USD составляет $ 0,054633 за CDT.

На данный момент Crypto Deal Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30 103, при оборотном предложении 551,00K CDT. В течение последних 24 часов, CDT торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 14,27, тогда как исторический минимум составил $ 0,052003.

В краткосрочной перспективе CDT изменился на -- за последний час и на -0,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,25.

Рыночная информация Crypto Deal Token (CDT)

Рыночная капитализация $ 30,10K$ 30,10K $ 30,10K Объем (24Ч) $ 1,25$ 1,25 $ 1,25 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30,10K$ 30,10K $ 30,10K Оборотное предложение 551,00K 551,00K 551,00K Общее предложение 551 000,0 551 000,0 551 000,0

Текущая рыночная капитализация Crypto Deal Token составляет $ 30,10K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,25. Циркулируещее обращение CDT составляет 551,00K, а общее предложение – 551000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,10K.