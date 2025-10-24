Что такое Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

Прогноз цены Crome (USD)

Сколько будет стоить Crome (CROME) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crome (CROME) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

CROME на местную валюту

Токеномика Crome (CROME)

Понимание токеномики Crome (CROME) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crome (CROME) Сколько стоит Crome (CROME) на сегодня? Актуальная цена CROME в USD – 0,00926173 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CROME в USD? $ 0,00926173 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CROME в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Crome? Рыночная капитализация CROME составляет $ 9,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CROME? Циркулирующее предложение CROME составляет 1,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CROME? CROME достиг максимальной цены (ATH) в 0,322876 USD . Какова была минимальная цена CROME за все время (ATL)? CROME достиг минимальной цены (ATL) в 0,00907856 USD . Каков объем торгов CROME? Объем торгов за последние 24 часа для CROME составляет -- USD . Вырастет ли CROME в цене в этом году? CROME может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CROME для более подробного анализа.

