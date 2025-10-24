Что такое Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs! Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

Прогноз цены Craft Engine (USD)

Сколько будет стоить Craft Engine (CRAFT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Craft Engine (CRAFT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Craft Engine.

CRAFT на местную валюту

Токеномика Craft Engine (CRAFT)

Понимание токеномики Craft Engine (CRAFT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRAFT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Craft Engine (CRAFT) Сколько стоит Craft Engine (CRAFT) на сегодня? Актуальная цена CRAFT в USD – 0,00120751 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CRAFT в USD? $ 0,00120751 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CRAFT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Craft Engine? Рыночная капитализация CRAFT составляет $ 88,70K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CRAFT? Циркулирующее предложение CRAFT составляет 74,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CRAFT? CRAFT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00321117 USD . Какова была минимальная цена CRAFT за все время (ATL)? CRAFT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CRAFT? Объем торгов за последние 24 часа для CRAFT составляет -- USD . Вырастет ли CRAFT в цене в этом году? CRAFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRAFT для более подробного анализа.

