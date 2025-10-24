Текущая цена Craft Engine сегодня составляет 0,00120751 USD. Следите за обновлениями цены CRAFT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRAFT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Craft Engine сегодня составляет 0,00120751 USD. Следите за обновлениями цены CRAFT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRAFT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Craft Engine

Цена Craft Engine (CRAFT)

Не в листинге

Текущая цена 1 CRAFT в USD:

$0,0012067
$0,0012067$0,0012067
+0,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Craft Engine (CRAFT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:46:11 (UTC+8)

Информация о ценах Craft Engine (CRAFT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00116391
$ 0,00116391$ 0,00116391
Мин 24Ч
$ 0,00122105
$ 0,00122105$ 0,00122105
Макс 24Ч

$ 0,00116391
$ 0,00116391$ 0,00116391

$ 0,00122105
$ 0,00122105$ 0,00122105

$ 0,00321117
$ 0,00321117$ 0,00321117

$ 0
$ 0$ 0

+0,80%

+1,21%

-6,19%

-6,19%

Текущая цена Craft Engine (CRAFT) составляет $0,00120751. За последние 24 часа CRAFT торговался в диапазоне от $ 0,00116391 до $ 0,00122105, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRAFT за все время составляет $ 0,00321117, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CRAFT изменился на +0,80% за последний час, на +1,21% за 24 часа и на -6,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Craft Engine (CRAFT)

$ 88,70K
$ 88,70K$ 88,70K

--
----

$ 119,86K
$ 119,86K$ 119,86K

74,00M
74,00M 74,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Craft Engine составляет $ 88,70K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRAFT составляет 74,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 119,86K.

История цен Craft Engine (CRAFT) в USD

За сегодня изменение цены Craft Engine на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Craft Engine на USD составило $ -0,0003537377.
За последние 60 дней изменение цены Craft Engine на USD составило $ -0,0003405082.
За последние 90 дней изменение цены Craft Engine на USD составило $ -0,000168546230987782.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,21%
30 дней$ -0,0003537377-29,29%
60 дней$ -0,0003405082-28,19%
90 дней$ -0,000168546230987782-12,24%

Что такое Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

Источник Craft Engine (CRAFT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Craft Engine (USD)

Сколько будет стоить Craft Engine (CRAFT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Craft Engine (CRAFT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Craft Engine.

Проверьте прогноз цены Craft Engine!

CRAFT на местную валюту

Токеномика Craft Engine (CRAFT)

Понимание токеномики Craft Engine (CRAFT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRAFT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Craft Engine (CRAFT)

Сколько стоит Craft Engine (CRAFT) на сегодня?
Актуальная цена CRAFT в USD – 0,00120751 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CRAFT в USD?
Текущая цена CRAFT в USD составляет $ 0,00120751. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Craft Engine?
Рыночная капитализация CRAFT составляет $ 88,70K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CRAFT?
Циркулирующее предложение CRAFT составляет 74,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CRAFT?
CRAFT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00321117 USD.
Какова была минимальная цена CRAFT за все время (ATL)?
CRAFT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CRAFT?
Объем торгов за последние 24 часа для CRAFT составляет -- USD.
Вырастет ли CRAFT в цене в этом году?
CRAFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRAFT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:46:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Craft Engine (CRAFT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.