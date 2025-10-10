Токеномика Craft Engine (CRAFT) Откройте для себя ключевую информацию о Craft Engine (CRAFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Craft Engine (CRAFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Craft Engine (CRAFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 93,12K $ 93,12K $ 93,12K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 74,00M $ 74,00M $ 74,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 125,84K $ 125,84K $ 125,84K Исторический максимум: $ 0,00321117 $ 0,00321117 $ 0,00321117 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00125838 $ 0,00125838 $ 0,00125838 Узнайте больше о цене Craft Engine (CRAFT) Купить CRAFT сейчас!

Информация о Craft Engine (CRAFT) Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs! Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future! Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs! Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future! Официальный сайт: https://www.craftengine.app/ Whitepaper: https://docs.craftengine.app/

Токеномика Craft Engine (CRAFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Craft Engine (CRAFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRAFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRAFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAFT, изучите текущую цену CRAFT!

Прогноз цены CRAFT Хотите узнать, куда может двигаться CRAFT? Наша страница прогноза цены CRAFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CRAFT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!