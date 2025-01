Что такое Cope Coin (COPE)

What is the project about? COPE is a community based token, for those who are coping on being early on a project, had fomo, missed an entry, or are coping with losses. What makes your project unique? We are 100% community with a renounce contract. All work is done by community members. History of your project. We launched over 70+ days ago. What’s next for your project? Building the community, launching NFTs, and other utilities. What can your token be used for? It can be used to hodl and trade.

Источник Cope Coin (COPE) Официальный веб-сайт