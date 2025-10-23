Что такое Concilium (CONCILIUM)

Concilium is an emerging blockchain ecosystem whose main objective is to consolidate an active community in the crypto space and in the development of decentralized digital businesses. During our first year of operation, we have managed to stabilize and position the value of our native token, $CONCILIUM, above 30 cents, an achievement driven by the synergy of our internal products and the real utility generated within the ecosystem. Our project incubator, Brooder, has been a fundamental pillar in this growth, promoting the development and launch of multiple products, both our own and those of external partners, that bring tangible value to the community and the token.

Прогноз цены Concilium (USD)

Сколько будет стоить Concilium (CONCILIUM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Concilium (CONCILIUM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Concilium.

CONCILIUM на местную валюту

Токеномика Concilium (CONCILIUM)

Понимание токеномики Concilium (CONCILIUM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CONCILIUM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Concilium (CONCILIUM) Сколько стоит Concilium (CONCILIUM) на сегодня? Актуальная цена CONCILIUM в USD – 3,87 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CONCILIUM в USD? $ 3,87 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CONCILIUM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Concilium? Рыночная капитализация CONCILIUM составляет $ 18,74M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CONCILIUM? Циркулирующее предложение CONCILIUM составляет 4,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CONCILIUM? CONCILIUM достиг максимальной цены (ATH) в 5,57 USD . Какова была минимальная цена CONCILIUM за все время (ATL)? CONCILIUM достиг минимальной цены (ATL) в 1,16 USD . Каков объем торгов CONCILIUM? Объем торгов за последние 24 часа для CONCILIUM составляет -- USD . Вырастет ли CONCILIUM в цене в этом году? CONCILIUM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CONCILIUM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Concilium (CONCILIUM)