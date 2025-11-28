Что такое CONCILIUM

Токеномика Concilium (CONCILIUM) Откройте для себя ключевую информацию о Concilium (CONCILIUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Concilium (CONCILIUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Concilium (CONCILIUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,02M $ 9,02M $ 9,02M Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 4,88M $ 4,88M $ 4,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,25M $ 9,25M $ 9,25M Исторический максимум: $ 5,57 $ 5,57 $ 5,57 Исторический минимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Текущая цена: $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 Узнайте больше о цене Concilium (CONCILIUM) Купить CONCILIUM сейчас!

Информация о Concilium (CONCILIUM) Официальный сайт: https://www.concilium.finance/ Whitepaper: https://is-a-crypto-world.gitbook.io/concilium-disruptive-token/copy-of-concilium

Токеномика Concilium (CONCILIUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Concilium (CONCILIUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CONCILIUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CONCILIUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CONCILIUM, изучите текущую цену CONCILIUM!

Прогноз цены CONCILIUM Хотите узнать, куда может двигаться CONCILIUM? Наша страница прогноза цены CONCILIUM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CONCILIUM прямо сейчас!

