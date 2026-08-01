Какова сегодняшняя цена CommonWealth (CWU)?

Текущая цена составляет ₽0.607391170138515840000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -5.81%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов CWU находится в обращении?

Обращающееся предложение CWU составляет 900496850.9352007, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют CommonWealth?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей CWU. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация CommonWealth?

Рыночная капитализация составляет ₽547025108.8781543680000, что ставит CommonWealth на 1336-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется CWU?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение CommonWealth?

Недавнее изменение цены на -5.81% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.