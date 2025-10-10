Токеномика Cod3x (CDX) Откройте для себя ключевую информацию о Cod3x (CDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Cod3x (CDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cod3x (CDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,37M $ 4,37M $ 4,37M Общее предложение: $ 49,37M $ 49,37M $ 49,37M Оборотное предложение: $ 49,37M $ 49,37M $ 49,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,37M $ 4,37M $ 4,37M Исторический максимум: $ 0,251359 $ 0,251359 $ 0,251359 Исторический минимум: $ 0,01749092 $ 0,01749092 $ 0,01749092 Текущая цена: $ 0,08847 $ 0,08847 $ 0,08847 Узнайте больше о цене Cod3x (CDX) Купить CDX сейчас!

Информация о Cod3x (CDX) Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required. Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features. Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required. Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features. Официальный сайт: https://Cod3x.Org Whitepaper: https://github.com/Cod3x-Labs/Whitepapers

Токеномика Cod3x (CDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cod3x (CDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDX, изучите текущую цену CDX!

