CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world. What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о COCK (COCK) Сколько стоит COCK (COCK) на сегодня? Актуальная цена COCK в USD – 0,00004547 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COCK в USD? $ 0,00004547 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COCK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация COCK? Рыночная капитализация COCK составляет $ 45,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COCK? Циркулирующее предложение COCK составляет 999,91M USD . Какова была максимальная цена (ATH) COCK? COCK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00057496 USD . Какова была минимальная цена COCK за все время (ATL)? COCK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001966 USD . Каков объем торгов COCK? Объем торгов за последние 24 часа для COCK составляет -- USD . Вырастет ли COCK в цене в этом году? COCK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COCK для более подробного анализа.

