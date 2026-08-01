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Текущая цена Clippy PFP Cult сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CLIPPY составляет 38 821 USD. Отслеживайте обновления цен CLIPPY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Clippy PFP Cult сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CLIPPY составляет 38 821 USD. Отслеживайте обновления цен CLIPPY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Не в листинге

Текущая цена 1 CLIPPY в USD:

$0,00003875
$0,00003875$0,00003875
-7,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Clippy PFP Cult (CLIPPY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:32:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Clippy PFP Cult

Текущая цена Clippy PFP Cult (CLIPPY) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLIPPY на USD составляет $ 0 за CLIPPY.

На данный момент Clippy PFP Cult занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 821, при оборотном предложении 999,75M CLIPPY. В течение последних 24 часов, CLIPPY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03295325, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLIPPY изменился на +2,13% за последний час и на +0,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Clippy PFP Cult (CLIPPY)

$ 38,82K
$ 38,82K$ 38,82K

--
----

$ 38,82K
$ 38,82K$ 38,82K

999,75M
999,75M 999,75M

999 748 713,589639
999 748 713,589639 999 748 713,589639

Текущая рыночная капитализация Clippy PFP Cult составляет $ 38,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLIPPY составляет 999,75M, а общее предложение – 999748713.589639. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,82K.

История цен Clippy PFP Cult в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03295325
$ 0,03295325$ 0,03295325

$ 0
$ 0$ 0

+2,13%

-7,70%

+0,25%

+0,25%

История цен Clippy PFP Cult (CLIPPY) в USD

За сегодня изменение цены Clippy PFP Cult на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Clippy PFP Cult на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Clippy PFP Cult на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Clippy PFP Cult на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-7,70%
30 дней$ 0-3,47%
60 дней$ 0-21,95%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Clippy PFP Cult

Прогноз цены Clippy PFP Cult (CLIPPY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CLIPPY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Clippy PFP Cult (CLIPPY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Clippy PFP Cult потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Clippy PFP Cult достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CLIPPY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Clippy PFP Cult».

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Источник Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Официальный веб-сайт

Категория :

Pump.fun Ecosystem

О Clippy PFP Cult

Какова текущая цена Clippy PFP Cult?

Clippy PFP Cult торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -7.70% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг CLIPPY?

С рыночной капитализацией ₽2904029.9591416960000 CLIPPY занимает #7428 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у Clippy PFP Cult?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении CLIPPY?

На открытых рынках находится 999748713.589639 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Clippy PFP Cult колебался между ₽ и ₽, что отражает ежедневную волатильность.

Как Clippy PFP Cult соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽2.465089133486672000000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на CLIPPY?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Pump.fun Ecosystem и динамика развития в сети --.

Как CLIPPY ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:32:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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