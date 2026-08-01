Сегодняшняя цена Clippy PFP Cult

Текущая цена Clippy PFP Cult (CLIPPY) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLIPPY на USD составляет $ 0 за CLIPPY.

На данный момент Clippy PFP Cult занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 821, при оборотном предложении 999,75M CLIPPY. В течение последних 24 часов, CLIPPY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03295325, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLIPPY изменился на +2,13% за последний час и на +0,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Рыночная капитализация $ 38,82K$ 38,82K $ 38,82K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 38,82K$ 38,82K $ 38,82K Оборотное предложение 999,75M 999,75M 999,75M Общее предложение 999 748 713,589639 999 748 713,589639 999 748 713,589639

Текущая рыночная капитализация Clippy PFP Cult составляет $ 38,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLIPPY составляет 999,75M, а общее предложение – 999748713.589639. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,82K.