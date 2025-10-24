Что такое Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave's aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Источник Charged Particles (IONX) Официальный веб-сайт

Токеномика Charged Particles (IONX)

Понимание токеномики Charged Particles (IONX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IONX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Charged Particles (IONX) Сколько стоит Charged Particles (IONX) на сегодня? Актуальная цена IONX в USD – 0,00100663 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IONX в USD? $ 0,00100663 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IONX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Charged Particles? Рыночная капитализация IONX составляет $ 80,39K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IONX? Циркулирующее предложение IONX составляет 79,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IONX? IONX достиг максимальной цены (ATH) в 2,75 USD . Какова была минимальная цена IONX за все время (ATL)? IONX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов IONX? Объем торгов за последние 24 часа для IONX составляет -- USD . Вырастет ли IONX в цене в этом году? IONX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IONX для более подробного анализа.

