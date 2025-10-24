Текущая цена Charged Particles сегодня составляет 0,00100663 USD. Следите за обновлениями цены IONX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IONX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Charged Particles сегодня составляет 0,00100663 USD. Следите за обновлениями цены IONX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IONX прямо сейчас на MEXC.

Цена Charged Particles (IONX)

Текущая цена 1 IONX в USD:

$0,00100643
-8,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Charged Particles (IONX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:43:53 (UTC+8)

Информация о ценах Charged Particles (IONX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0,00109643
Макс 24Ч

$ 0
$ 0,00109643
$ 2,75
$ 0
-0,01%

-8,14%

-1,33%

-1,33%

Текущая цена Charged Particles (IONX) составляет $0,00100663. За последние 24 часа IONX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,00109643, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IONX за все время составляет $ 2,75, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, IONX изменился на -0,01% за последний час, на -8,14% за 24 часа и на -1,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Charged Particles (IONX)

$ 80,39K
--
$ 100,64K
79,88M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Charged Particles составляет $ 80,39K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IONX составляет 79,88M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 100,64K.

История цен Charged Particles (IONX) в USD

За сегодня изменение цены Charged Particles на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Charged Particles на USD составило $ -0,0003245679.
За последние 60 дней изменение цены Charged Particles на USD составило $ -0,0004043731.
За последние 90 дней изменение цены Charged Particles на USD составило $ -0,0009180626624830792.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-8,14%
30 дней$ -0,0003245679-32,24%
60 дней$ -0,0004043731-40,17%
90 дней$ -0,0009180626624830792-47,69%

Что такое Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Источник Charged Particles (IONX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Charged Particles (USD)

Сколько будет стоить Charged Particles (IONX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Charged Particles (IONX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Charged Particles.

Проверьте прогноз цены Charged Particles!

IONX на местную валюту

Токеномика Charged Particles (IONX)

Понимание токеномики Charged Particles (IONX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IONX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Charged Particles (IONX)

Сколько стоит Charged Particles (IONX) на сегодня?
Актуальная цена IONX в USD – 0,00100663 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IONX в USD?
Текущая цена IONX в USD составляет $ 0,00100663. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Charged Particles?
Рыночная капитализация IONX составляет $ 80,39K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IONX?
Циркулирующее предложение IONX составляет 79,88M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IONX?
IONX достиг максимальной цены (ATH) в 2,75 USD.
Какова была минимальная цена IONX за все время (ATL)?
IONX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов IONX?
Объем торгов за последние 24 часа для IONX составляет -- USD.
Вырастет ли IONX в цене в этом году?
IONX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IONX для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.