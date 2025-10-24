Текущая цена Cel AI сегодня составляет 1,17 USD. Следите за обновлениями цены SN127 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SN127 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cel AI сегодня составляет 1,17 USD. Следите за обновлениями цены SN127 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SN127 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SN127

Информация о цене SN127

Токеномика SN127

Прогноз цен SN127

Логотип Cel AI

Цена Cel AI (SN127)

Не в листинге

Текущая цена 1 SN127 в USD:

$1,17
$1,17$1,17
+22,70%1D
График цены Cel AI (SN127) в реальном времени
Информация о ценах Cel AI (SN127) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,956711
$ 0,956711$ 0,956711
Мин 24Ч
$ 1,55
$ 1,55$ 1,55
Макс 24Ч

$ 0,956711
$ 0,956711$ 0,956711

$ 1,55
$ 1,55$ 1,55

$ 3,29
$ 3,29$ 3,29

$ 0,385811
$ 0,385811$ 0,385811

-5,26%

+22,72%

+22,52%

+22,52%

Текущая цена Cel AI (SN127) составляет $1,17. За последние 24 часа SN127 торговался в диапазоне от $ 0,956711 до $ 1,55, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SN127 за все время составляет $ 3,29, а минимальная – $ 0,385811.

Что касается краткосрочной динамики, SN127 изменился на -5,26% за последний час, на +22,72% за 24 часа и на +22,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cel AI (SN127)

$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M

--
----

$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M

1,14M
1,14M 1,14M

1 138 304,678784778
1 138 304,678784778 1 138 304,678784778

Текущая рыночная капитализация Cel AI составляет $ 1,34M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SN127 составляет 1,14M, а общее предложение – 1138304.678784778. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,34M.

История цен Cel AI (SN127) в USD

За сегодня изменение цены Cel AI на USD составило $ +0,217403.
За последние 30 дней изменение цены Cel AI на USD составило $ +1,7292512250.
За последние 60 дней изменение цены Cel AI на USD составило $ +1,7117505990.
За последние 90 дней изменение цены Cel AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,217403+22,72%
30 дней$ +1,7292512250+147,80%
60 дней$ +1,7117505990+146,30%
90 дней$ 0--

Что такое Cel AI (SN127)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Прогноз цены Cel AI (USD)

Сколько будет стоить Cel AI (SN127) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cel AI (SN127) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cel AI.

Проверьте прогноз цены Cel AI!

SN127 на местную валюту

Токеномика Cel AI (SN127)

Понимание токеномики Cel AI (SN127) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SN127 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cel AI (SN127)

Сколько стоит Cel AI (SN127) на сегодня?
Актуальная цена SN127 в USD – 1,17 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SN127 в USD?
Текущая цена SN127 в USD составляет $ 1,17. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cel AI?
Рыночная капитализация SN127 составляет $ 1,34M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SN127?
Циркулирующее предложение SN127 составляет 1,14M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SN127?
SN127 достиг максимальной цены (ATH) в 3,29 USD.
Какова была минимальная цена SN127 за все время (ATL)?
SN127 достиг минимальной цены (ATL) в 0,385811 USD.
Каков объем торгов SN127?
Объем торгов за последние 24 часа для SN127 составляет -- USD.
Вырастет ли SN127 в цене в этом году?
SN127 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SN127 для более подробного анализа.
