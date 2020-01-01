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Топ токенов категории VPN по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе VPN. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09162
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1046
+0.19%
-2.88%
-3.33%
$ 60.57M
$ 517.66K
3
NYM
NYM
NYM
$ 0.01975
+1.86%
+5.84%
+15.56%
$ 16.50M
$ 3.44M
4
SPL VPN
SPL VPN
SPL
$ 0.00112923
0.00%
--
+0.16%
$ 23.71K
$ 338.77
5
P2P
P2P
P2P
$ 0.0000329
+0.30%
+0.58%
+6.47%
--
$ 785.83M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории VPN и почему они так популярны?
Токены категории VPN представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $787.77M.
Какой токен из категории VPN демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории VPN, отслеживаемых на MEXC, NYM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.84% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов VPN находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории VPN, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории VPN относятся BDX, COW, NYM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории VPN?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории VPN составляет примерно $787.77M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор VPN, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.