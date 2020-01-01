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Топ токенов категории Tokenized Pre-IPO Stocks по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Tokenized Pre-IPO Stocks. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006754
+0.24%
-3.70%
+10.97%
$ 14.02M
$ 10.83M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 807.52
-0.03%
-0.00%
+14.13%
$ 5.96M
$ 764.72K
3
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,193.62
-0.03%
+0.03%
+15.53%
$ 1.67M
$ 782.60K
4
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 137.34
+1.12%
+0.08%
+16.82%
$ 1.40M
$ 114.48K
5
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 711.27
0.00%
+0.13%
+3.70%
$ 933.20K
$ 50.78K
6
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 152.6
+10.80%
+0.11%
+5.03%
$ 735.39K
$ 6.01K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Tokenized Pre-IPO Stocks и почему они так популярны?
Токены категории Tokenized Pre-IPO Stocks представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $24.73M.
Какой токен из категории Tokenized Pre-IPO Stocks демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Tokenized Pre-IPO Stocks, отслеживаемых на MEXC, KALSHI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.13% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Tokenized Pre-IPO Stocks находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Tokenized Pre-IPO Stocks, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Tokenized Pre-IPO Stocks относятся XAI, ANTHROPIC, OPENAI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Tokenized Pre-IPO Stocks?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Tokenized Pre-IPO Stocks составляет примерно $24.73M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Tokenized Pre-IPO Stocks, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.