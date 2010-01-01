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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Нажимайте и зарабаывайте по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Нажимайте и зарабаывайте. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003576
-0.11%
-2.31%
+1.87%
$ 35.68M
$ 181.70M
2
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04465
-0.18%
-2.83%
+12.32%
$ 20.07M
$ 1.29M
3
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001867
-1.58%
-8.09%
+8.63%
$ 11.99M
$ 475.25M
4
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.000307
-0.09%
-0.29%
-21.39%
$ 1.23M
$ 2.85K
5
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.195E-5
-1.59%
-1.60%
-4.62%
$ 619.51K
--
6
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001398
+0.94%
-8.04%
-0.43%
$ 139.59K
$ 378.98M
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00013448
-1.16%
-0.01%
+27.51%
$ 134.46K
$ 495.69
8
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1.23E-5
0.00%
+4.60%
+5.22%
$ 122.96K
--
9
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57367E-7
0.00%
-0.10%
-0.08%
$ 31.96K
--
10
Zoo
Zoo
ZOO
$ 8.5473E-8
+0.07%
-16.10%
-8.78%
$ 22.57K
--
11
MonezyCoin
MonezyCoin
MZC
$ 0.00016421
+0.14%
-0.00%
+3.02%
$ 16.26K
$ 14.10
12
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
+0.03%
$ 12.55K
--
13
SOEX
SOEX
SOEX
$ 0.010384
+0.38%
-1.52%
+17.40%
--
$ 949.36K
14
Bityuan
Bityuan
BTY
$ 0.02881
0.00%
-1.71%
+5.38%
--
$ 975.10K
15
Roboton
Roboton
DCT
$ 0.005849
+0.05%
-0.03%
+0.07%
--
$ 4.55M
16
DROPEE
DROPEE
DROPEE
$ 0.001911
0.00%
-3.05%
+34.94%
--
$ 808.97K
17
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.00004871
-0.49%
+2.48%
+5.24%
--
$ 414.67M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Нажимайте и зарабаывайте и почему они так популярны?
Токены категории Нажимайте и зарабаывайте представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $70.07M.
Какой токен из категории Нажимайте и зарабаывайте демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Нажимайте и зарабаывайте, отслеживаемых на MEXC, HOLD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.60% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Нажимайте и зарабаывайте находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Нажимайте и зарабаывайте, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Нажимайте и зарабаывайте относятся NOT, CATI, HMSTR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Нажимайте и зарабаывайте?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Нажимайте и зарабаывайте составляет примерно $70.07M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Нажимайте и зарабаывайте, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.