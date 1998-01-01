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Топ токенов категории Экосистема Swellchain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Swellchain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,032.72
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,058.24
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08796
+0.46%
-0.02%
-4.67%
$ 814.13M
$ 4.03M
7
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,165
+0.12%
-0.01%
-0.45%
$ 657.85M
$ 708.62K
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1924
+0.18%
+3.16%
-14.82%
$ 28.67M
$ 82.29K
9
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,008.99
+0.35%
-0.02%
+0.21%
$ 23.35M
$ 4.76K
10
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006146
+0.57%
-4.06%
+0.08%
$ 3.05M
$ 84.33M
11
King Protocol
King Protocol
KING
$ 175.51
-0.88%
-0.01%
-6.26%
$ 1.15M
$ 3.27K
12
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998111
+0.06%
-0.01%
+0.14%
$ 1.09M
$ 75.24K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Swellchain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Swellchain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $19.23B.
Какой токен из категории Экосистема Swellchain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Swellchain, отслеживаемых на MEXC, EUL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.16% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Swellchain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Экосистема Swellchain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Swellchain относятся WBTC, USDE, WEETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Swellchain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Swellchain составляет примерно $19.23B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Swellchain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.