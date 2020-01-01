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Топ токенов категории Параллельный EVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Параллельный EVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
SEI
SEI
SEI
$ 0,04185
+%0,31
+%0,12
+%0,36
$ 301,85M
$ 1,36M
2
Monad
Monad
MON
$ 0,022
-%1,52
+%4,32
+%6,23
$ 260,04M
$ 11,87M
3
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0,00508434
-%0,02
%0,00
-%0,60
$ 6,10M
$ 53,83K
4
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0,01456
-%2,12
-%3,18
-%8,22
$ 3,42M
$ 3,85M
5
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0,00110183
%0,00
--
+%25,37
$ 670,43K
$ 172,09
6
Reddio
Reddio
RDO
$ 9,81E-6
%0,00
-%2,60
+%5,60
$ 18,64K
--
7
Pharos
Pharos
PROS
$ 0,405
%0,00
+%0,65
+%1,99
--
$ 25,19K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Параллельный EVM и почему они так популярны?
Токены категории Параллельный EVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $572.10M.
Какой токен из категории Параллельный EVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Параллельный EVM, отслеживаемых на MEXC, MON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.32% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Параллельный EVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Параллельный EVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Параллельный EVM относятся SEI, MON, REACT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Параллельный EVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Параллельный EVM составляет примерно $572.10M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Параллельный EVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.