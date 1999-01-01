RDO

Reddio – это высокопроизводительный параллельный 2 уровень, совместимый с Ethereum, использующий технологию нулевого разглашения для достижения непревзойденного масштаба вычислений при сохранении уровня безопасности Ethereum. Reddio совместим с API Ethereum: все смарт-контракты, развернутые в сети Ethereum, можно без проблем реализовать на Reddio. Reddio создан для расширения текущих возможностей блокчейна при полной совместимости как для разработчиков, так и для конечных пользователей.

Название криптовалютыRDO

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеReddio – это высокопроизводительный параллельный 2 уровень, совместимый с Ethereum, использующий технологию нулевого разглашения для достижения непревзойденного масштаба вычислений при сохранении уровня безопасности Ethereum. Reddio совместим с API Ethereum: все смарт-контракты, развернутые в сети Ethereum, можно без проблем реализовать на Reddio. Reddio создан для расширения текущих возможностей блокчейна при полной совместимости как для разработчиков, так и для конечных пользователей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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