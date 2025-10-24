Текущая цена VERRA DNA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VDNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VDNA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VERRA DNA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VDNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VDNA прямо сейчас на MEXC.

Цена VERRA DNA (VDNA)

Не в листинге

Текущая цена 1 VDNA в USD:

$0,00026859
$0,00026859$0,00026859
+3,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены VERRA DNA (VDNA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:21:32 (UTC+8)

Информация о ценах VERRA DNA (VDNA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01760951
$ 0,01760951$ 0,01760951

$ 0
$ 0$ 0

-0,52%

+3,16%

-45,64%

-45,64%

Текущая цена VERRA DNA (VDNA) составляет --. За последние 24 часа VDNA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VDNA за все время составляет $ 0,01760951, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VDNA изменился на -0,52% за последний час, на +3,16% за 24 часа и на -45,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VERRA DNA (VDNA)

$ 266,50K
$ 266,50K$ 266,50K

--
----

$ 266,50K
$ 266,50K$ 266,50K

989,98M
989,98M 989,98M

989 983 463,7596511
989 983 463,7596511 989 983 463,7596511

Текущая рыночная капитализация VERRA DNA составляет $ 266,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VDNA составляет 989,98M, а общее предложение – 989983463.7596511. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 266,50K.

История цен VERRA DNA (VDNA) в USD

За сегодня изменение цены VERRA DNA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VERRA DNA на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены VERRA DNA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VERRA DNA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,16%
30 дней$ 0-76,35%
60 дней$ 0-92,77%
90 дней$ 0--

Что такое VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

Источник VERRA DNA (VDNA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены VERRA DNA (USD)

Сколько будет стоить VERRA DNA (VDNA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VERRA DNA (VDNA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VERRA DNA.

Проверьте прогноз цены VERRA DNA!

VDNA на местную валюту

Токеномика VERRA DNA (VDNA)

Понимание токеномики VERRA DNA (VDNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VDNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VERRA DNA (VDNA)

Сколько стоит VERRA DNA (VDNA) на сегодня?
Актуальная цена VDNA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VDNA в USD?
Текущая цена VDNA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VERRA DNA?
Рыночная капитализация VDNA составляет $ 266,50K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VDNA?
Циркулирующее предложение VDNA составляет 989,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VDNA?
VDNA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01760951 USD.
Какова была минимальная цена VDNA за все время (ATL)?
VDNA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VDNA?
Объем торгов за последние 24 часа для VDNA составляет -- USD.
Вырастет ли VDNA в цене в этом году?
VDNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VDNA для более подробного анализа.
