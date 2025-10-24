Что такое VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA) Pioneering the World's First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform We issued the world's first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change. The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world's top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet's PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future. As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management. We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

Источник VERRA DNA (VDNA) Официальный веб-сайт

Токеномика VERRA DNA (VDNA)

Понимание токеномики VERRA DNA (VDNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VDNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VERRA DNA (VDNA) Сколько стоит VERRA DNA (VDNA) на сегодня? Актуальная цена VDNA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VDNA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VDNA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VERRA DNA? Рыночная капитализация VDNA составляет $ 266,50K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VDNA? Циркулирующее предложение VDNA составляет 989,98M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VDNA? VDNA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01760951 USD . Какова была минимальная цена VDNA за все время (ATL)? VDNA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VDNA? Объем торгов за последние 24 часа для VDNA составляет -- USD . Вырастет ли VDNA в цене в этом году? VDNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VDNA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии VERRA DNA (VDNA)