Подробнее о NEXGENT

Информация о цене NEXGENT

Whitepaper NEXGENT

Официальный сайт NEXGENT

Токеномика NEXGENT

Прогноз цен NEXGENT

$0,00014729
$0,00014729$0,00014729
+3,10%1D
USD
График цены Nexgent AI (NEXGENT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:59:14 (UTC+8)

Информация о ценах Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,02%

+3,15%

+4,26%

+4,26%

Текущая цена Nexgent AI (NEXGENT) составляет --. За последние 24 часа NEXGENT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NEXGENT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NEXGENT изменился на +0,02% за последний час, на +3,15% за 24 часа и на +4,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nexgent AI (NEXGENT)

$ 116,94K
$ 116,94K$ 116,94K

--
----

$ 141,63K
$ 141,63K$ 141,63K

794,00M
794,00M 794,00M

961 680 372,8780938
961 680 372,8780938 961 680 372,8780938

Текущая рыночная капитализация Nexgent AI составляет $ 116,94K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NEXGENT составляет 794,00M, а общее предложение – 961680372.8780938. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 141,63K.

История цен Nexgent AI (NEXGENT) в USD

За сегодня изменение цены Nexgent AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nexgent AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nexgent AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nexgent AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,15%
30 дней$ 0-49,93%
60 дней$ 0-45,79%
90 дней$ 0--

Что такое Nexgent AI (NEXGENT)

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

Источник Nexgent AI (NEXGENT)

Прогноз цены Nexgent AI (USD)

NEXGENT на местную валюту

Токеномика Nexgent AI (NEXGENT)

Понимание токеномики Nexgent AI (NEXGENT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEXGENT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nexgent AI (NEXGENT)

Сколько стоит Nexgent AI (NEXGENT) на сегодня?
Актуальная цена NEXGENT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NEXGENT в USD?
Текущая цена NEXGENT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nexgent AI?
Рыночная капитализация NEXGENT составляет $ 116,94K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NEXGENT?
Циркулирующее предложение NEXGENT составляет 794,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NEXGENT?
NEXGENT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена NEXGENT за все время (ATL)?
NEXGENT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NEXGENT?
Объем торгов за последние 24 часа для NEXGENT составляет -- USD.
Вырастет ли NEXGENT в цене в этом году?
NEXGENT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEXGENT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:59:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nexgent AI (NEXGENT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

