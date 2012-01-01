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Топ токенов категории Экосистема сети мант по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема сети мант. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0877
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
6
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04366
+0.84%
+3.61%
+11.16%
$ 338.86M
$ 4.88M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.69
-0.07%
-0.02%
+1.41%
$ 38.36M
$ 45.92M
8
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05839
-0.15%
-1.07%
+1.88%
$ 27.71M
$ 975.18K
9
Bella
Bella
BEL
$ 0.10757
-0.05%
-3.97%
+9.72%
$ 8.59M
$ 573.39K
10
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008149
+0.04%
-2.65%
+2.12%
$ 6.16M
$ 7.13M
11
Stader MaticX
Stader MaticX
MATICX
$ 0.091911
-0.09%
+0.00%
+3.74%
$ 3.26M
$ 1.89K
12
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
-2.44%
$ 611.93K
$ 506.73
13
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00071923
-0.01%
-0.00%
+0.53%
$ 566.34K
$ 2.42K
14
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00078547
-0.05%
--
+1.54%
$ 367.54K
$ 14.93
15
Bifrost Voucher MANTA
Bifrost Voucher MANTA
VMANTA
$ 0.081078
+0.04%
-0.01%
+4.01%
$ 326.86K
$ 2.45
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.54E-5
-1.32%
+14.40%
+29.79%
$ 241.23K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема сети мант и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема сети мант представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $82.96B.
Какой токен из категории Экосистема сети мант демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема сети мант, отслеживаемых на MEXC, ISP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 14.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема сети мант находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Экосистема сети мант, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема сети мант относятся USDC, USDE, SUSDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема сети мант?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема сети мант составляет примерно $82.96B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема сети мант, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.