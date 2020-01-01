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Топ токенов категории Экосистема Kava по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Kava. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999133
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 33.66B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08759
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
5
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.417
-0.91%
+1.88%
+3.15%
$ 723.35M
$ 270.14K
6
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.137
-0.43%
+0.07%
+14.46%
$ 91.54M
$ 441.80K
7
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001319
-0.08%
+1.08%
+5.62%
$ 6.76M
$ 419.34M
8
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.57
0.00%
-0.04%
-11.26%
$ 4.29M
$ 10.12K
9
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02650536
+0.44%
-0.00%
-7.73%
$ 1.79M
$ 3.05K
10
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00035432
0.00%
+0.01%
-0.21%
$ 658.78K
$ 248.05
11
Wrapped Kava
Wrapped Kava
WKAVA
$ 0.04096367
+0.27%
0.00%
+1.29%
$ 388.00K
$ 620.50
12
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,874.38
0.00%
-0.02%
-0.03%
$ 93.01K
$ 4.31K
13
Kava Lend
Kava Lend
HARD
$ 0.00045861
0.00%
--
+1.89%
$ 61.82K
$ 22.90

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Kava и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Kava представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 13 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $190.73B.
Какой токен из категории Экосистема Kava демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Kava, отслеживаемых на MEXC, ATOM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.88% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Kava находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 13 токенов категории Экосистема Kava, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Kava относятся USDT, USDE, SUSDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Kava?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Kava составляет примерно $190.73B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Kava, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.