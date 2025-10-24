Что такое Kava Lend (HARD)

Источник Kava Lend (HARD) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kava Lend (USD)

Сколько будет стоить Kava Lend (HARD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kava Lend (HARD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kava Lend.

Проверьте прогноз цены Kava Lend!

HARD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Kava Lend (HARD)

Понимание токеномики Kava Lend (HARD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HARD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kava Lend (HARD) Сколько стоит Kava Lend (HARD) на сегодня? Актуальная цена HARD в USD – 0,00457285 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HARD в USD? $ 0,00457285 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HARD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kava Lend? Рыночная капитализация HARD составляет $ 616,38K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HARD? Циркулирующее предложение HARD составляет 134,79M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HARD? HARD достиг максимальной цены (ATH) в 2,97 USD . Какова была минимальная цена HARD за все время (ATL)? HARD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00206758 USD . Каков объем торгов HARD? Объем торгов за последние 24 часа для HARD составляет -- USD . Вырастет ли HARD в цене в этом году? HARD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HARD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kava Lend (HARD)