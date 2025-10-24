Текущая цена Kava Lend сегодня составляет 0,00457285 USD. Следите за обновлениями цены HARD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HARD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kava Lend сегодня составляет 0,00457285 USD. Следите за обновлениями цены HARD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HARD прямо сейчас на MEXC.

Цена Kava Lend (HARD)

Текущая цена 1 HARD в USD:

$0,00457287
$0,00457287
+4,00%1D
График цены Kava Lend (HARD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:11 (UTC+8)

Информация о ценах Kava Lend (HARD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00427433
$ 0,00427433
Мин 24Ч
$ 0,00462591
$ 0,00462591
Макс 24Ч

$ 0,00427433
$ 0,00427433

$ 0,00462591
$ 0,00462591

$ 2,97
$ 2,97

$ 0,00206758
$ 0,00206758

-0,96%

+4,03%

+74,40%

+74,40%

Текущая цена Kava Lend (HARD) составляет $0,00457285. За последние 24 часа HARD торговался в диапазоне от $ 0,00427433 до $ 0,00462591, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HARD за все время составляет $ 2,97, а минимальная – $ 0,00206758.

Что касается краткосрочной динамики, HARD изменился на -0,96% за последний час, на +4,03% за 24 часа и на +74,40% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kava Lend (HARD)

$ 616,38K
$ 616,38K

--
--

$ 914,57K
$ 914,57K

134,79M
134,79M

200 000 000,0
200 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kava Lend составляет $ 616,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HARD составляет 134,79M, а общее предложение – 200000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 914,57K.

История цен Kava Lend (HARD) в USD

За сегодня изменение цены Kava Lend на USD составило $ +0,0001771.
За последние 30 дней изменение цены Kava Lend на USD составило $ +0,0000045929.
За последние 60 дней изменение цены Kava Lend на USD составило $ -0,0010778916.
За последние 90 дней изменение цены Kava Lend на USD составило $ -0,003883143135972544.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0001771+4,03%
30 дней$ +0,0000045929+0,10%
60 дней$ -0,0010778916-23,57%
90 дней$ -0,003883143135972544-45,92%

Что такое Kava Lend (HARD)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Kava Lend (HARD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kava Lend (USD)

Сколько будет стоить Kava Lend (HARD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kava Lend (HARD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kava Lend.

Проверьте прогноз цены Kava Lend!

HARD на местную валюту

Токеномика Kava Lend (HARD)

Понимание токеномики Kava Lend (HARD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HARD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kava Lend (HARD)

Сколько стоит Kava Lend (HARD) на сегодня?
Актуальная цена HARD в USD – 0,00457285 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HARD в USD?
Текущая цена HARD в USD составляет $ 0,00457285. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kava Lend?
Рыночная капитализация HARD составляет $ 616,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HARD?
Циркулирующее предложение HARD составляет 134,79M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HARD?
HARD достиг максимальной цены (ATH) в 2,97 USD.
Какова была минимальная цена HARD за все время (ATL)?
HARD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00206758 USD.
Каков объем торгов HARD?
Объем торгов за последние 24 часа для HARD составляет -- USD.
Вырастет ли HARD в цене в этом году?
HARD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HARD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Kava Lend (HARD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.