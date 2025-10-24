Что такое Stonks (STNK)

Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain. Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC. On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned. Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project

Сколько будет стоить Stonks (STNK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Stonks (STNK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Stonks.

Понимание токеномики Stonks (STNK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STNK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stonks (STNK) Сколько стоит Stonks (STNK) на сегодня? Актуальная цена STNK в USD – 18,95 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STNK в USD? $ 18,95 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STNK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Stonks? Рыночная капитализация STNK составляет $ 11,07M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STNK? Циркулирующее предложение STNK составляет 581,92K USD . Какова была максимальная цена (ATH) STNK? STNK достиг максимальной цены (ATH) в 370,17 USD . Какова была минимальная цена STNK за все время (ATL)? STNK достиг минимальной цены (ATL) в 7,81 USD . Каков объем торгов STNK? Объем торгов за последние 24 часа для STNK составляет -- USD . Вырастет ли STNK в цене в этом году? STNK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STNK для более подробного анализа.

