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Топ токенов категории Экосистема Farcaster по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Farcaster. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05276
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006611
-0.21%
+3.19%
+10.56%
$ 66.30M
$ 128.77M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012454
-0.02%
-1.17%
-0.07%
$ 28.97M
$ 44.55M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001666
-0.54%
-1.31%
+14.61%
$ 4.82M
$ 39.87M
5
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000887
-0.11%
-4.96%
-15.89%
$ 4.35M
$ 5.12M
6
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005933
-0.05%
-2.61%
-0.80%
$ 4.01M
$ 925.17M
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4.25E-6
+0.24%
+2.50%
-9.19%
$ 522.11K
--
8
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.53E-6
0.00%
-2.70%
-0.54%
$ 266.81K
--
9
higher
higher
HIGHER
$ 0.00025362
-0.79%
-0.05%
-15.50%
$ 253.66K
$ 279.40
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.69E-5
+1.38%
-2.70%
-1.52%
$ 146.79K
--
11
Streme
Streme
STREME
$ 9.00902E-7
-1.87%
-4.50%
-2.07%
$ 90.09K
--
12
likes
likes
LIKES
$ 1.33E-6
0.00%
-2.30%
-1.48%
$ 86.28K
--
13
Indexy
Indexy
I
$ 7.17904E-7
+0.11%
-2.60%
+1.84%
$ 71.79K
--
14
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7.09013E-7
-1.87%
-5.30%
-2.89%
$ 69.87K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.72003E-7
0.00%
-0.20%
+4.22%
$ 67.16K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.27524E-7
0.00%
+0.40%
+0.06%
$ 62.75K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.51401E-7
0.00%
-0.10%
+2.44%
$ 45.14K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.60855E-7
+0.12%
-2.60%
+1.88%
$ 35.58K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7.1E-6
0.00%
+5.10%
+0.14%
$ 29.83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2.49245E-7
0.00%
+1.70%
+0.15%
$ 27.69K
--
21
Points
Points
POINTS
$ 8.187E-5
0.00%
+7.90%
-0.05%
$ 20.39K
--
22
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4.78771E-7
+0.12%
-4.30%
-2.38%
$ 20.11K
--
23
Drone
Drone
DRONE
$ 1.542E-5
0.00%
-4.20%
+0.06%
$ 13.65K
--
24
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1.335E-5
0.00%
-2.50%
-18.50%
$ 13.35K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1.122E-5
0.00%
+0.60%
+0.90%
$ 11.22K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000188
0.00%
-2.58%
-2.58%
--
$ 4.23T

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Farcaster и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Farcaster представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.34B.
Какой токен из категории Экосистема Farcaster демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Farcaster, отслеживаемых на MEXC, POINTS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 7.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Farcaster находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Экосистема Farcaster, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Farcaster относятся SKY, DOG, DEGEN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Farcaster?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Farcaster составляет примерно $1.34B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Farcaster, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.