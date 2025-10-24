Что такое Thank You So Much (TYSM)

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

Токеномика Thank You So Much (TYSM)

Понимание токеномики Thank You So Much (TYSM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TYSM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Thank You So Much (TYSM) Сколько стоит Thank You So Much (TYSM) на сегодня? Актуальная цена TYSM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TYSM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TYSM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Thank You So Much? Рыночная капитализация TYSM составляет $ 52,78K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TYSM? Циркулирующее предложение TYSM составляет 82,61B USD . Какова была максимальная цена (ATH) TYSM? TYSM достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена TYSM за все время (ATL)? TYSM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TYSM? Объем торгов за последние 24 часа для TYSM составляет -- USD . Вырастет ли TYSM в цене в этом году? TYSM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TYSM для более подробного анализа.

