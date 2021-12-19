Blockchain Monster Hunt (BCMH) — первая в мире игра с несколькими цепочками, полностью работающая на самой цепочке блоков. Вдохновленный Pokémon-GO, BCMH позволяет игрокам постоянно исследовать новые локации в блокчейне, чтобы охотиться и сражаться с монстрами. Каждый блок в блокчейне представляет собой уникальное цифровое пространство, в котором может существовать ограниченное количество монстров (с одинаковым геном ДНК и редкостью). Игроки и коллекционеры могут охотиться или сражаться, чтобы поймать этих уникальных монстров и заработать монеты.