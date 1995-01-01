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Топ токенов категории Экосистема BOB Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема BOB Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,846.51
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.222
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,496
+0.07%
-0.01%
-1.26%
$ 536.80M
$ 12.18K
4
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
5
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,746
-0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 297.51M
$ 20.78M
6
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1995
-0.96%
+4.04%
-15.22%
$ 28.83M
$ 83.21K
9
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998232
+0.01%
0.00%
-0.10%
$ 805.99K
$ 899.51K
10
BOB
BOB
BOB
$ 0.003976
+0.63%
-0.55%
+2.63%
--
$ 13.79M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема BOB Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема BOB Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $14.39B.
Какой токен из категории Экосистема BOB Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема BOB Network, отслеживаемых на MEXC, EUL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.04% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема BOB Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Экосистема BOB Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема BOB Network относятся WBTC, LINK, FBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема BOB Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема BOB Network составляет примерно $14.39B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема BOB Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.