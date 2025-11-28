Что такое CUSD

Токеномика Cap USD (CUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Cap USD (CUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Cap USD (CUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cap USD (CUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 270,47M $ 270,47M $ 270,47M Общее предложение: $ 270,60M $ 270,60M $ 270,60M Оборотное предложение: $ 270,60M $ 270,60M $ 270,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 270,47M $ 270,47M $ 270,47M Исторический максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Исторический минимум: $ 0,947752 $ 0,947752 $ 0,947752 Текущая цена: $ 0,997451 $ 0,997451 $ 0,997451 Узнайте больше о цене Cap USD (CUSD) Купить CUSD сейчас!

Информация о Cap USD (CUSD) Официальный сайт: https://cap.app/ Whitepaper: https://review.stanfordblockchain.xyz/p/19b4c175-c883-4531-81c5-346000cfb694?postPreview=paid&updated=2025-03-28T17%3A06%3A15.353Z&audience=everyone&free_preview=false&freemail=true

Токеномика Cap USD (CUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cap USD (CUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUSD, изучите текущую цену CUSD!

Прогноз цены CUSD Хотите узнать, куда может двигаться CUSD? Наша страница прогноза цены CUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CUSD прямо сейчас!

