Что такое Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood! A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin. BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Источник Brotherhood (BOG) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Brotherhood (USD)

BOG на местную валюту

Токеномика Brotherhood (BOG)

Понимание токеномики Brotherhood (BOG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Brotherhood (BOG) Сколько стоит Brotherhood (BOG) на сегодня? Актуальная цена BOG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Brotherhood? Рыночная капитализация BOG составляет $ 12,85K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOG? Циркулирующее предложение BOG составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOG? BOG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00474994 USD . Какова была минимальная цена BOG за все время (ATL)? BOG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BOG? Объем торгов за последние 24 часа для BOG составляет -- USD . Вырастет ли BOG в цене в этом году? BOG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOG для более подробного анализа.

