Токеномика Brotherhood (BOG)

Токеномика Brotherhood (BOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Brotherhood (BOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Официальный сайт:
https://bogdanoff.io/

Токеномика и анализ цен Brotherhood (BOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brotherhood (BOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,31M
$ 3,31M$ 3,31M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,31M
$ 3,31M$ 3,31M
Исторический максимум:
$ 0,00474994
$ 0,00474994$ 0,00474994
Исторический минимум:
$ 0,00209732
$ 0,00209732$ 0,00209732
Текущая цена:
$ 0,00331343
$ 0,00331343$ 0,00331343

Токеномика Brotherhood (BOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Brotherhood (BOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOG, изучите текущую цену BOG!

Прогноз цены BOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.