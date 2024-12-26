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Цена BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

USD

График цены BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) в реальном времени

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-2.50%(1D)

Цена BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) сегодня

Текущая цена BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 99.35K USD. Цена UNIPCS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BONK GUY WAS RIGHT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 494.22 USD
- Изменение цены BONK GUY WAS RIGHT в течение дня составляет -2.56%
- Оборотное предложение составляет 999.95M USD

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Ценовые показатели BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) - USD

За сегодня изменение цены BONK GUY WAS RIGHT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BONK GUY WAS RIGHT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BONK GUY WAS RIGHT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BONK GUY WAS RIGHT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2.56%
30 дней$ 0-78.91%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен BONK GUY WAS RIGHT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109819
$ 0.00109819$ 0.00109819

-1.10%

-2.56%

-11.52%

Рыночная информация BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 99.35K
$ 99.35K$ 99.35K

$ 494.22
$ 494.22$ 494.22

999.95M
999.95M 999.95M

Что такое BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.

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Источник BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

Официальный веб-сайт

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UNIPCS на местную валюту

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