Токеномика BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Откройте для себя ключевую информацию о BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump Купить UNIPCS сейчас!

Токеномика и анализ цен BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,99K $ 109,99K $ 109,99K Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,99K $ 109,99K $ 109,99K Исторический максимум: $ 0,00109819 $ 0,00109819 $ 0,00109819 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010959 $ 0,00010959 $ 0,00010959 Узнайте больше о цене BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

Токеномика BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNIPCS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNIPCS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNIPCS, изучите текущую цену UNIPCS!

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