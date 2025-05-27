Цена BNB Card (BNBCARD)
Текущая цена BNB Card (BNBCARD) сегодня составляет 0,00137675 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,39M USD. Цена BNBCARD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BNB Card:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены BNB Card в течение дня составляет -9,21%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены BNB Card на USD составило $ -0,000139749572055701.
За последние 30 дней изменение цены BNB Card на USD составило $ -0,0001075211.
За последние 60 дней изменение цены BNB Card на USD составило $ -0,0008730423.
За последние 90 дней изменение цены BNB Card на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,000139749572055701
|-9,21%
|30 дней
|$ -0,0001075211
|-7,80%
|60 дней
|$ -0,0008730423
|-63,41%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BNB Card: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3,51%
-9,21%
+27,59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.
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