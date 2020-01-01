Токеномика BNB Card (BNBCARD) Откройте для себя ключевую информацию о BNB Card (BNBCARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BNB Card (BNBCARD) BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1. Официальный сайт: https://bnbcard-bsc.com/ Купить BNBCARD сейчас!

Токеномика и анализ цен BNB Card (BNBCARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BNB Card (BNBCARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Исторический максимум: $ 0,01981881 $ 0,01981881 $ 0,01981881 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00169697 $ 0,00169697 $ 0,00169697 Узнайте больше о цене BNB Card (BNBCARD)

Токеномика BNB Card (BNBCARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BNB Card (BNBCARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNBCARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNBCARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNBCARD, изучите текущую цену BNBCARD!

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