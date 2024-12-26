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Цена Bitcoin on Base (BTCB)

USD

График цены Bitcoin on Base (BTCB) в реальном времени

$0.581479
$0.581479$0.581479
-12.20%(1D)

Цена Bitcoin on Base (BTCB) сегодня

Текущая цена Bitcoin on Base (BTCB) сегодня составляет 0.581479 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9.09M USD. Цена BTCB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bitcoin on Base:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 97.37K USD
- Изменение цены Bitcoin on Base в течение дня составляет -12.24%
- Оборотное предложение составляет 15.63M USD

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Ценовые показатели Bitcoin on Base (BTCB) - USD

За сегодня изменение цены Bitcoin on Base на USD составило $ -0.0811732369964994.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin on Base на USD составило $ +0.1676268472.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin on Base на USD составило $ +0.0545727926.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin on Base на USD составило $ +0.38153059149423677.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0811732369964994-12.24%
30 дней$ +0.1676268472+28.83%
60 дней$ +0.0545727926+9.39%
90 дней$ +0.38153059149423677+190.81%

Анализ цен Bitcoin on Base (BTCB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bitcoin on Base: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.580833
$ 0.580833$ 0.580833

$ 0.665581
$ 0.665581$ 0.665581

$ 0.977888
$ 0.977888$ 0.977888

-3.09%

-12.24%

-32.55%

Рыночная информация Bitcoin on Base (BTCB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M

$ 97.37K
$ 97.37K$ 97.37K

15.63M
15.63M 15.63M

Что такое Bitcoin on Base (BTCB)

$BTCB is the premier Blue Chip opportunity on Base, offering absolute digital scarcity and a store of value. There are only 15.84M tokens remaining post-burn.

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Источник Bitcoin on Base (BTCB)

Официальный веб-сайт

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