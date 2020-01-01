Токеномика Bitcoin on Base (BTCB)

Токеномика Bitcoin on Base (BTCB)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin on Base (BTCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens.

Please update the description to the following:

Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

Официальный сайт:
https://btconbase.org/

Токеномика и анализ цен Bitcoin on Base (BTCB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin on Base (BTCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,51M
$ 3,51M$ 3,51M
Общее предложение:
$ 15,63M
$ 15,63M$ 15,63M
Оборотное предложение:
$ 15,63M
$ 15,63M$ 15,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,51M
$ 3,51M$ 3,51M
Исторический максимум:
$ 0,977888
$ 0,977888$ 0,977888
Исторический минимум:
$ 0,136227
$ 0,136227$ 0,136227
Текущая цена:
$ 0,2244
$ 0,2244$ 0,2244

Токеномика Bitcoin on Base (BTCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitcoin on Base (BTCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTCB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTCB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCB, изучите текущую цену BTCB!

Прогноз цены BTCB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.