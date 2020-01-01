Токеномика Bitcoin on Base (BTCB) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin on Base (BTCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin on Base (BTCB) Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Официальный сайт: https://btconbase.org/ Купить BTCB сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin on Base (BTCB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin on Base (BTCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,51M $ 3,51M $ 3,51M Общее предложение: $ 15,63M $ 15,63M $ 15,63M Оборотное предложение: $ 15,63M $ 15,63M $ 15,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,51M $ 3,51M $ 3,51M Исторический максимум: $ 0,977888 $ 0,977888 $ 0,977888 Исторический минимум: $ 0,136227 $ 0,136227 $ 0,136227 Текущая цена: $ 0,2244 $ 0,2244 $ 0,2244 Узнайте больше о цене Bitcoin on Base (BTCB)

Токеномика Bitcoin on Base (BTCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin on Base (BTCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTCB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTCB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCB, изучите текущую цену BTCB!

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