Цена BIG JIM (BIGJIM)
Текущая цена BIG JIM (BIGJIM) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.29M USD. Цена BIGJIM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BIG JIM:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 237.45K USD
- Изменение цены BIG JIM в течение дня составляет -10.06%
- Оборотное предложение составляет 998.75B USD
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За сегодня изменение цены BIG JIM на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BIG JIM на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BIG JIM на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BIG JIM на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-10.06%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BIG JIM: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-26.50%
-10.06%
+44.96%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact.
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