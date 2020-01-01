Токеномика BIG JIM (BIGJIM) Откройте для себя ключевую информацию о BIG JIM (BIGJIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIG JIM (BIGJIM) BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact. Официальный сайт: https://www.bigjim.io/ Купить BIGJIM сейчас!

Токеномика и анализ цен BIG JIM (BIGJIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIG JIM (BIGJIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,53K $ 4,53K $ 4,53K Общее предложение: $ 988,57B $ 988,57B $ 988,57B Оборотное предложение: $ 988,57B $ 988,57B $ 988,57B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,53K $ 4,53K $ 4,53K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BIG JIM (BIGJIM)

Токеномика BIG JIM (BIGJIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIG JIM (BIGJIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIGJIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIGJIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIGJIM, изучите текущую цену BIGJIM!

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