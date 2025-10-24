Что такое BENJAMIN (BENJI)

The First AI Agent on STORY, focusing on DeFAI As the first AI agent on STORY, Benjamin is uniquely positioned to deliver transformative value by acting as both a gateway and facilitator for user interaction within the STORY ecosystem. Through its DeFAI Layer and Entry Layer, Benjamin aims to bridge the gap between users and DeFi & IPFi opportunities while fostering ecosystem engagement and growth.

Прогноз цены BENJAMIN (USD)

Токеномика BENJAMIN (BENJI)

Понимание токеномики BENJAMIN (BENJI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BENJI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BENJAMIN (BENJI) Сколько стоит BENJAMIN (BENJI) на сегодня? Актуальная цена BENJI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BENJI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BENJI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BENJAMIN? Рыночная капитализация BENJI составляет $ 53,04K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BENJI? Циркулирующее предложение BENJI составляет 468,14M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BENJI? BENJI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00477446 USD . Какова была минимальная цена BENJI за все время (ATL)? BENJI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BENJI? Объем торгов за последние 24 часа для BENJI составляет -- USD . Вырастет ли BENJI в цене в этом году? BENJI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BENJI для более подробного анализа.

