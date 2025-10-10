Токеномика BENJAMIN (BENJI)

Токеномика BENJAMIN (BENJI)

Откройте для себя ключевую информацию о BENJAMIN (BENJI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:11:53 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен BENJAMIN (BENJI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BENJAMIN (BENJI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 54.69K
$ 54.69K
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 468.14M
$ 468.14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 116.83K
$ 116.83K
Исторический максимум:
$ 0.00477446
$ 0.00477446
Исторический минимум:
$ 0
$ 0
Текущая цена:
$ 0.00011683
$ 0.00011683

Информация о BENJAMIN (BENJI)

The First AI Agent on STORY, focusing on DeFAI

As the first AI agent on STORY, Benjamin is uniquely positioned to deliver transformative value by acting as both a gateway and facilitator for user interaction within the STORY ecosystem. Through its DeFAI Layer and Entry Layer, Benjamin aims to bridge the gap between users and DeFi & IPFi opportunities while fostering ecosystem engagement and growth.

Официальный сайт:
https://benjamin.unleashprotocol.xyz/
Whitepaper:
https://docs.unleashprotocol.xyz/benjamin/introduction

Токеномика BENJAMIN (BENJI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BENJAMIN (BENJI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BENJI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BENJI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BENJI, изучите текущую цену BENJI!

Прогноз цены BENJI

Хотите узнать, куда может двигаться BENJI? Наша страница прогноза цены BENJI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

