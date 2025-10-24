Текущая цена Base Index сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BINDEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BINDEX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Base Index сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BINDEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BINDEX прямо сейчас на MEXC.

Логотип Base Index

Цена Base Index (BINDEX)

Не в листинге

Текущая цена 1 BINDEX в USD:

$0,00017014
$0,00017014$0,00017014
-4,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Base Index (BINDEX) в реальном времени
Информация о ценах Base Index (BINDEX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,79%

-4,70%

-16,48%

-16,48%

Текущая цена Base Index (BINDEX) составляет --. За последние 24 часа BINDEX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BINDEX за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BINDEX изменился на +0,79% за последний час, на -4,70% за 24 часа и на -16,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Base Index (BINDEX)

$ 170,14K
$ 170,14K$ 170,14K

--
----

$ 170,14K
$ 170,14K$ 170,14K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Base Index составляет $ 170,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BINDEX составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 170,14K.

История цен Base Index (BINDEX) в USD

За сегодня изменение цены Base Index на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Base Index на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Base Index на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Base Index на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,70%
30 дней$ 0-39,62%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Base Index (BINDEX)

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

Источник Base Index (BINDEX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Base Index (USD)

Сколько будет стоить Base Index (BINDEX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Base Index (BINDEX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Base Index.

Проверьте прогноз цены Base Index!

BINDEX на местную валюту

Токеномика Base Index (BINDEX)

Понимание токеномики Base Index (BINDEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BINDEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Base Index (BINDEX)

Сколько стоит Base Index (BINDEX) на сегодня?
Актуальная цена BINDEX в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BINDEX в USD?
Текущая цена BINDEX в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Base Index?
Рыночная капитализация BINDEX составляет $ 170,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BINDEX?
Циркулирующее предложение BINDEX составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BINDEX?
BINDEX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BINDEX за все время (ATL)?
BINDEX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BINDEX?
Объем торгов за последние 24 часа для BINDEX составляет -- USD.
Вырастет ли BINDEX в цене в этом году?
BINDEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BINDEX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Base Index (BINDEX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

