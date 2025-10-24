Что такое Base Index (BINDEX)

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund's value multiple times over the life of the project.

Источник Base Index (BINDEX) Whitepaper Официальный веб-сайт

BINDEX на местную валюту

Токеномика Base Index (BINDEX)

Понимание токеномики Base Index (BINDEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BINDEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Base Index (BINDEX) Сколько стоит Base Index (BINDEX) на сегодня? Актуальная цена BINDEX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BINDEX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BINDEX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Base Index? Рыночная капитализация BINDEX составляет $ 170,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BINDEX? Циркулирующее предложение BINDEX составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BINDEX? BINDEX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BINDEX за все время (ATL)? BINDEX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BINDEX? Объем торгов за последние 24 часа для BINDEX составляет -- USD . Вырастет ли BINDEX в цене в этом году? BINDEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BINDEX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Base Index (BINDEX)