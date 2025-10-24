Что такое Baked (BAKED)

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders. Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

Источник Baked (BAKED) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baked (USD)

Сколько будет стоить Baked (BAKED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baked (BAKED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baked.

Проверьте прогноз цены Baked!

BAKED на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Baked (BAKED)

Понимание токеномики Baked (BAKED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BAKED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baked (BAKED) Сколько стоит Baked (BAKED) на сегодня? Актуальная цена BAKED в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BAKED в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BAKED в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Baked? Рыночная капитализация BAKED составляет $ 36,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BAKED? Циркулирующее предложение BAKED составляет 69,80M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BAKED? BAKED достиг максимальной цены (ATH) в 0,094376 USD . Какова была минимальная цена BAKED за все время (ATL)? BAKED достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BAKED? Объем торгов за последние 24 часа для BAKED составляет -- USD . Вырастет ли BAKED в цене в этом году? BAKED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAKED для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Baked (BAKED)