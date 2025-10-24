Текущая цена Baked сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BAKED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAKED прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baked сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BAKED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAKED прямо сейчас на MEXC.

Логотип Baked

Цена Baked (BAKED)

Не в листинге

Текущая цена 1 BAKED в USD:

$0,00052713
$0,00052713$0,00052713
+13,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Baked (BAKED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:35:44 (UTC+8)

Информация о ценах Baked (BAKED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,094376
$ 0,094376$ 0,094376

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

+13,86%

-20,26%

-20,26%

Текущая цена Baked (BAKED) составляет --. За последние 24 часа BAKED торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BAKED за все время составляет $ 0,094376, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BAKED изменился на +0,10% за последний час, на +13,86% за 24 часа и на -20,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baked (BAKED)

$ 36,80K
$ 36,80K$ 36,80K

--
----

$ 158,14K
$ 158,14K$ 158,14K

69,80M
69,80M 69,80M

300 000 000,0
300 000 000,0 300 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baked составляет $ 36,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BAKED составляет 69,80M, а общее предложение – 300000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 158,14K.

История цен Baked (BAKED) в USD

За сегодня изменение цены Baked на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baked на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baked на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baked на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+13,86%
30 дней$ 0-20,19%
60 дней$ 0+0,58%
90 дней$ 0--

Что такое Baked (BAKED)

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

Источник Baked (BAKED)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baked (USD)

Сколько будет стоить Baked (BAKED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baked (BAKED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baked.

Проверьте прогноз цены Baked!

BAKED на местную валюту

Токеномика Baked (BAKED)

Понимание токеномики Baked (BAKED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BAKED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baked (BAKED)

Сколько стоит Baked (BAKED) на сегодня?
Актуальная цена BAKED в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BAKED в USD?
Текущая цена BAKED в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baked?
Рыночная капитализация BAKED составляет $ 36,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BAKED?
Циркулирующее предложение BAKED составляет 69,80M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BAKED?
BAKED достиг максимальной цены (ATH) в 0,094376 USD.
Какова была минимальная цена BAKED за все время (ATL)?
BAKED достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BAKED?
Объем торгов за последние 24 часа для BAKED составляет -- USD.
Вырастет ли BAKED в цене в этом году?
BAKED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAKED для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:35:44 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.