Текущая цена Baby BFT сегодня составляет 0,00150994 USD. Следите за обновлениями цены BBFT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BBFT прямо сейчас на MEXC.

$0,00152526
+10,80%1D
+10,80%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Baby BFT (BBFT) в реальном времени
Информация о ценах Baby BFT (BBFT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00130187
Мин 24Ч
Мин 24Ч
$ 0,00153989
Макс 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,00130187
$ 0,00130187$ 0,00130187

$ 0,00153989
$ 0,00153989$ 0,00153989

$ 0,00794105
$ 0,00794105$ 0,00794105

$ 0,0003144
$ 0,0003144$ 0,0003144

+2,31%

+10,31%

-30,14%

-30,14%

Текущая цена Baby BFT (BBFT) составляет $0,00150994. За последние 24 часа BBFT торговался в диапазоне от $ 0,00130187 до $ 0,00153989, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BBFT за все время составляет $ 0,00794105, а минимальная – $ 0,0003144.

Что касается краткосрочной динамики, BBFT изменился на +2,31% за последний час, на +10,31% за 24 часа и на -30,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby BFT (BBFT)

$ 6,08M
$ 6,08M$ 6,08M

--
----

$ 15,19M
$ 15,19M$ 15,19M

4,00B
4,00B 4,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baby BFT составляет $ 6,08M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BBFT составляет 4,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,19M.

История цен Baby BFT (BBFT) в USD

За сегодня изменение цены Baby BFT на USD составило $ +0,00014107.
За последние 30 дней изменение цены Baby BFT на USD составило $ -0,0008522595.
За последние 60 дней изменение цены Baby BFT на USD составило $ +0,0019826298.
За последние 90 дней изменение цены Baby BFT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00014107+10,31%
30 дней$ -0,0008522595-56,44%
60 дней$ +0,0019826298+131,31%
90 дней$ 0--

Что такое Baby BFT (BBFT)

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Baby BFT (BBFT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby BFT (USD)

Сколько будет стоить Baby BFT (BBFT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby BFT (BBFT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby BFT.

Проверьте прогноз цены Baby BFT!

BBFT на местную валюту

Токеномика Baby BFT (BBFT)

Понимание токеномики Baby BFT (BBFT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BBFT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby BFT (BBFT)

Сколько стоит Baby BFT (BBFT) на сегодня?
Актуальная цена BBFT в USD – 0,00150994 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BBFT в USD?
Текущая цена BBFT в USD составляет $ 0,00150994. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby BFT?
Рыночная капитализация BBFT составляет $ 6,08M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BBFT?
Циркулирующее предложение BBFT составляет 4,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BBFT?
BBFT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00794105 USD.
Какова была минимальная цена BBFT за все время (ATL)?
BBFT достиг минимальной цены (ATL) в 0,0003144 USD.
Каков объем торгов BBFT?
Объем торгов за последние 24 часа для BBFT составляет -- USD.
Вырастет ли BBFT в цене в этом году?
BBFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BBFT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:28:45 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.